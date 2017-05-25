Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2017

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29 мая 2017, 11:32 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 214

Рост ставок на европейском трейде

На 21 неделе года спотовые ставки на европейском трейде выросли, а на североамериканском — продолжили снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр поднялись по сравнению с 20 неделей на 5,7%, ставки на порты Средиземноморья — на 3,4%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 3,5%, на порты восточного побережья — на 3%.

Ставки на австралийские порты сократились по сравнению с позапрошлой неделей на 8,1%. Ставки из Китая на Персидский залив выросли на 6,3%, а на Южную Америку — на 7,3%.

На внутриазиатском трейде на 21 неделе спотовые ставки из Китая на Сингапур снизились на 3,8%. В то же время, ставки на Гонконг выросли очень существенно — плюс 43,9% к уровню 20 недели.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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