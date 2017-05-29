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назначения РЖД Логистика

Назначение в РЖД Логистике

29 мая 2017, 11:09 / SeaNews / Рейтинг: 282

Назначен директор филиала в Санкт-Петербурге

Директором филиала АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге назначен Федор Ларионов.

Как сообщили SeaNews в компании, Ф.Ларионов окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта и Петербургский государственный университет путей сообщения, а также Всероссийскую академию внешней торговли.

В период с 1997 по 2017 год работал на руководящих должностях в компаниях «Евросиб СПб», ДАЭР, Nurminen Logistics и ТОО «ПГК – Центральная Азия.

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