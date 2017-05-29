назначения РЖД Логистика Назначение в РЖД Логистике 29 мая 2017, 11:09 / SeaNews / Рейтинг: 282 Назначен директор филиала в Санкт-Петербурге Директором филиала АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге назначен Федор Ларионов. Как сообщили SeaNews в компании, Ф.Ларионов окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта и Петербургский государственный университет путей сообщения, а также Всероссийскую академию внешней торговли. В период с 1997 по 2017 год работал на руководящих должностях в компаниях «Евросиб СПб», ДАЭР, Nurminen Logistics и ТОО «ПГК – Центральная Азия. Оцените статью: 1