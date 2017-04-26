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Контейнерная линия Финансы

Деньги в контейнере

29 мая 2017, 10:36 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 368

Выручка и операционная прибыль Top-линий в пересчете на TEU

Из 11 крупнейших контейнерных линий, которые на сегодня опубликовали свои финансовые результаты за первый квартал 2017 года, в прибыль вышли только три.
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