Таможня Автоперевозки Автопром 29 мая в истории транспортной отрасли 29 мая 2017, 10:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 182 События и факты 1918 год. Создание Советской таможни. 1975 год. На Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — БелАЗа-7520. 2000 год. Горьковский автозавод выпустил 16-миллионный автомобиль. Им стал ГАЗ-2217-104 «Соболь-Баргузин». Оцените статью: 0