29 мая в истории транспортной отрасли

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29 мая 2017, 10:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 182

События и факты

1918 год. Создание Советской таможни.

1975 год. На Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — БелАЗа-7520.

2000 год. Горьковский автозавод выпустил 16-миллионный автомобиль. Им стал ГАЗ-2217-104 «Соболь-Баргузин».

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