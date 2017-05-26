СМП не будет выплачивать дивиденды

Выручка выросла на 24%

26 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «Северное морское пароходство», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности компании за 2016 год.

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок в 2016 году составил 900 тыс. тонн – на 32% больше, чем годом ранее. Каботажные перевозки в районы Крайнего Севера выросли на 9,3%, экспортные перевозки лесных грузов из Северного бассейна – на 10%.

Выручка увеличилась на 24%. Чистая прибыль составила более 54 млн рублей.

Акционеры приняли решение по итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.