Три причала в порту Гаосюн

В наследство от Hanjin

Порт Гаосюн закончил передачу Hyundai Merchant Marine (HMM) трех контейнерных причалов, оператором которых до этого был Hanjin Shipping. Таким образом теперь в управлении HMM пять причалов порта.

Суммарная пропускная способность причалов составляет 640 тыс. TEU в год, что соответствует 6% всего грузооборота порта Гаосюн в 2016 году.