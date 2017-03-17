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Три причала в порту Гаосюн

26 мая 2017, 16:42 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 129

В наследство от Hanjin

Порт Гаосюн закончил передачу Hyundai Merchant Marine (HMM) трех контейнерных причалов, оператором которых до этого был Hanjin Shipping. Таким образом теперь в управлении HMM пять причалов порта.

Суммарная пропускная способность причалов составляет 640 тыс. TEU в год, что соответствует 6% всего грузооборота порта Гаосюн в 2016 году.

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