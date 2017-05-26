Рост прибыли в ТМТП

При сокращении выручки

Выручка АО «Туапсинский морской торговый порт» по РСБУ за первый квартал составила 1,5 млрд рублей – на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль снизилась на 27,2% до 992,9 млн рублей, прибыль от продаж – на 29,7% до 889,5 млн рублей.

Прибыль до налогообложения была на 4,3% ниже, чем годом ранее, и составила 1,2 млрд рублей.

Чистая прибыль увеличилась в сравнении с показателем первого квартала 2016 года на 1,6% до 985,9 млн рублей.

Себестоимость продаж выросла на 12,3% до 462,3 млн рублей, управленческие расходы увеличились на 3,9% до 103,4 млн рублей.