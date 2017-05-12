Безработные контейнеровозы

Простаивающих судов стало еще меньше

По состоянию на 15 мая 2017 года флот безработных контейнеровозов уменьшился как по количеству судов, так и по их вместимости. За две недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 21 единицу, а их общая вместимость — на 99,1 тыс.