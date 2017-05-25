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Технологии Mitsui

Японское правительство поддержит проект MOL

26 мая 2017, 14:48 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 166

В области разработки автономных судов

Проект MOL по разработке технологической концепции для автономных судов, над котором компании работает совместно с Mitsui Engineering & Shipbuilding, включен в программу поддержки японского правительства в области транспорта.

Научно-исследовательский проект реализует консорциум в составе MOL, Mitsui Engineering & Shipbuilding, Национального института морских, портовых и авиационных технологий, Токийского университета морских наук и технологий, ClassNK, Ассоциации судовых исследований и технологий Японии и Akishima Laboratories (Mitsui Zosen) Inc. Они разработают концепции автономных судов, а также необходимой инфраструктуры.

Стоит отметить, помимо разработки и внедрения передовых технологий в области автономных транспортных систем проект направлен также на развитие необходимой инфраструктуры и продвижение передовых морских технологий среди широкой общественности.

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