Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
24 мая 2017
10:03Кто больше всего заказывает судовSeaNews Club material
25 апреля 2017
14:46Комплектующие для судов в контейнерах
1 марта 2017
13:07Сокращения в судостроении
27 февраля 2017
15:05COSCOCS приобретет верфи
3 февраля 2017
17:01Nagasaki и Shimonoseki - отделить
26 января 2017
11:14Самой большое гибридное судно в мире
9 ноября 2016
10:52Большая буксирная партия в Роттердаме
28 сентября 2016
12:34ВСЗ построит рыболовецкие суда
27 сентября 2016
16:49Речной трамвайчик от Damen
1 сентября 2016
10:59Роснефть заказала на Звезде танкеры и снабженцы
Судостроение heavylift Дальний Восток Роснефть Звезда

Крупнотоннажное оборудование для Звезды

26 мая 2017, 14:21 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 176

Уже в Большом Камне

На стапель судостроительного комплекса «Звезда», входящего в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», в ТОР «Большой Камень» доставлено новое крупнотоннажное оборудование — главная балка, шарнирная опора и вспомогательное оборудование для крана «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн. Это был первый этап уникальной операции по доставке основы крана.

По информации Роснефти, сложнейшая инженерная операция по доставке, выгрузке и установке нового крана прошла в штатном режиме и осуществляется в сроки, предусмотренные контрактом. Краны были изготовлены в рамках совместного контракта между ДВЗ «Звезда» и China Heavy Industry Corporation Nantong (CHIC) на поставку кранового оборудования для достроечного стапеля СК «Звезда». Всего контрактом предусмотрена поставка китайской компанией на стапель в г. Большой Камень семи единиц оборудования: двух кранов грузоподъемностью по 320 тонн и четырех кранов грузоподъемностью по 100 тонн, а также крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.

Напомним, что в марте этого года на стапель СК «Звезда» было доставлено два башенных крана грузоподъемностью 100 тонн каждый. Длина стрелы крана 81,7 м, ширина рельсового пути 10,5 м, высота 94,5 м. По сообщению компании, доставка кранов из Китая являлась технически сложной транспортной операцией, так как оборудование перевозилось в собранном виде на специальном судне.

Как отмечают в Роснефти, с середины апреля этого года осуществляется поставка вспомогательного оборудования и оснастки, необходимой для монтажа крана «Голиаф».  «Голиаф» станет одним из самых больших кранов в России. Ширина пролета составляет 230 м, общая высота – 139 м.

Краны являются уникальными по своим техническим характеристикам и будут использоваться для строительства крупнотоннажных судов. Оснащение верфи «Звезда» современным крановым оборудованием обеспечит технологический цикл судостроения в Большом Камне.

Отметим, что церемония запуска первой очереди судостроительного комплекса «Звезда» состоялась в сентябре 2016 года – тогда был заложен плавучий док для строительства крупнотоннажных судов. Проект реализует консорциум АО «Роснефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк» на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Проект включает три очереди. Первая пусковая очередь СК «Звезда» предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. В рамках третьей очереди планируется введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники. В целом поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК «Звезда» запланирован до конца 2024 года.

Первым заказчиком новой верфи стала «Роснефть». Объем заказа составляет четыре судна снабжения ледового класса и пять танкеров типа Aframax, работающих на газомоторном топливе. Сдать пилотный заказ планируется в 2019 году. Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Справка SeaNews: территория опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» (ТОР «Большой Камень») на территории городского округа Большой Камень Приморского края создана постановлением Правительства от 28 января 2016 года №43 в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
26 мая 2017
17:05СМП не будет выплачивать дивиденды
16:42Три причала в порту Гаосюн
16:26Рост прибыли в ТМТП
15:45Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:48Японское правительство поддержит проект MOL
14:21Крупнотоннажное оборудование для Звезды
13:16Про сюрпризы, грузовые перевозки и первые итоги Moby SPL
12:54Финансы Латвийского пароходства
12:14Контейнерооборот Гданьска
11:46ММП вышло в прибыль
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное