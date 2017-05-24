Крупнотоннажное оборудование для Звезды

Уже в Большом Камне

На стапель судостроительного комплекса «Звезда», входящего в АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», в ТОР «Большой Камень» доставлено новое крупнотоннажное оборудование — главная балка, шарнирная опора и вспомогательное оборудование для крана «Голиаф» грузоподъемностью 1 200 тонн. Это был первый этап уникальной операции по доставке основы крана.

По информации Роснефти, сложнейшая инженерная операция по доставке, выгрузке и установке нового крана прошла в штатном режиме и осуществляется в сроки, предусмотренные контрактом. Краны были изготовлены в рамках совместного контракта между ДВЗ «Звезда» и China Heavy Industry Corporation Nantong (CHIC) на поставку кранового оборудования для достроечного стапеля СК «Звезда». Всего контрактом предусмотрена поставка китайской компанией на стапель в г. Большой Камень семи единиц оборудования: двух кранов грузоподъемностью по 320 тонн и четырех кранов грузоподъемностью по 100 тонн, а также крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.

Напомним, что в марте этого года на стапель СК «Звезда» было доставлено два башенных крана грузоподъемностью 100 тонн каждый. Длина стрелы крана 81,7 м, ширина рельсового пути 10,5 м, высота 94,5 м. По сообщению компании, доставка кранов из Китая являлась технически сложной транспортной операцией, так как оборудование перевозилось в собранном виде на специальном судне.

Как отмечают в Роснефти, с середины апреля этого года осуществляется поставка вспомогательного оборудования и оснастки, необходимой для монтажа крана «Голиаф». «Голиаф» станет одним из самых больших кранов в России. Ширина пролета составляет 230 м, общая высота – 139 м.

Краны являются уникальными по своим техническим характеристикам и будут использоваться для строительства крупнотоннажных судов. Оснащение верфи «Звезда» современным крановым оборудованием обеспечит технологический цикл судостроения в Большом Камне.

Отметим, что церемония запуска первой очереди судостроительного комплекса «Звезда» состоялась в сентябре 2016 года – тогда был заложен плавучий док для строительства крупнотоннажных судов. Проект реализует консорциум АО «Роснефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк» на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Проект включает три очереди. Первая пусковая очередь СК «Звезда» предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. В рамках третьей очереди планируется введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники. В целом поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК «Звезда» запланирован до конца 2024 года.

Первым заказчиком новой верфи стала «Роснефть». Объем заказа составляет четыре судна снабжения ледового класса и пять танкеров типа Aframax, работающих на газомоторном топливе. Сдать пилотный заказ планируется в 2019 году. Судостроительный комплекс «Звезда» будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Справка SeaNews: территория опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» (ТОР «Большой Камень») на территории городского округа Большой Камень Приморского края создана постановлением Правительства от 28 января 2016 года №43 в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».