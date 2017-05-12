Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
12 мая 2017
15:11Грузооборот российского транспорта
14 апреля 2017
13:02Ремонт дорог – за счет Платона
13 апреля 2017
10:25Грузовой Uber
5 апреля 2017
10:16Грузооборот российского транспорта
14 марта 2017
17:33Рынок международной транспортной логистики СНГ
9 марта 2017
11:22Грузооборот российского транспорта
20 февраля 2017
09:4020 февраля в истории транспортной отрасли
8 февраля 2017
12:45Грузооборот российского транспорта
27 января 2017
14:30OOCL увеличила выручку в четвертом квартале
17 января 2017
13:41Итоги навигации 2016 в Азово-Донском бассейне
грузоперевозки Паромные перевозки Круизное судоходство Круизный бизнес

Про сюрпризы, грузовые перевозки и первые итоги Moby SPL

26 мая 2017, 13:16 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 269

С начала апреля «Princess Anastasia» перевезла более 60 тысяч пассажиров

2 апреля паром «Princess Anastasia» в уникальном дизайне отправился в свой первый круиз после ремонта из Санкт-Петербурга в Таллин, Стокгольм и Хельсинки. О первых результатах работы рассказал генеральный директор компании «Moby SPL» Сергей Котенев.

«С начала навигации, которую «Princess Anastasia» открыла в начале апреля, около 60 тыс. пассажиров уже воспользовались нашими услугами, - сказал он. - И в планах «Moby SPL» перевезти более 300 тыс. пассажиров за навигацию этого года. 50% наших путешественников это граждане из 168 стран. Другая половина – это граждане РФ».
Прогнозы С. Котенева подтвердил руководитель ФБГУ «АМП Балтийского моря» Петр Паринов, отметив, что по итогам 2016 и 2015 годов количество перевезенных пассажиров двумя паромами «Moby SPL» сопоставимы со всей пассажирской навигацией, которая проходит в Санкт-Петербурге. Это порядка 450 тыс. пассажиров.

Кроме того, С.Котенев подчеркнул, что компания продолжает заниматься грузоперевозками паромом «Princess Anastasia»: «Нынешнее расписание предполагает фиксированные дни недели отправления из каждого порта. У нас подписан очень большой контракт на перевозку новых грузовых автомобилей «Volvo». Также мы возим карьерные тягачи».

Он отметил, что хорошо развиваются перевозки из Санкт-Петербурга в Швецию. Туда идут различного вида грузы: сырьевые, генеральные, товары российского производства, иногда даже сталь. «Паром практически заполнен на приход и отход», – сказал С.Котенев.

Что касается планов компании на 2018 год, он заявил, что о них компания объявит летом, пообещав, что клиентов ждут «сюрпризы». «Информацию о появлении второго нашего парома или постройке третьего я пока хотел придержать», – добавил С.Котенев.

Всего: 22 … 12»›|

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
26 мая 2017
17:05СМП не будет выплачивать дивиденды
16:42Три причала в порту Гаосюн
16:26Рост прибыли в ТМТП
15:45Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14:48Японское правительство поддержит проект MOL
14:21Крупнотоннажное оборудование для Звезды
13:16Про сюрпризы, грузовые перевозки и первые итоги Moby SPL
12:54Финансы Латвийского пароходства
12:14Контейнерооборот Гданьска
11:46ММП вышло в прибыль
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное