Про сюрпризы, грузовые перевозки и первые итоги Moby SPL

С начала апреля «Princess Anastasia» перевезла более 60 тысяч пассажиров

2 апреля паром «Princess Anastasia» в уникальном дизайне отправился в свой первый круиз после ремонта из Санкт-Петербурга в Таллин, Стокгольм и Хельсинки. О первых результатах работы рассказал генеральный директор компании «Moby SPL» Сергей Котенев.

«С начала навигации, которую «Princess Anastasia» открыла в начале апреля, около 60 тыс. пассажиров уже воспользовались нашими услугами, - сказал он. - И в планах «Moby SPL» перевезти более 300 тыс. пассажиров за навигацию этого года. 50% наших путешественников это граждане из 168 стран. Другая половина – это граждане РФ».

Прогнозы С. Котенева подтвердил руководитель ФБГУ «АМП Балтийского моря» Петр Паринов, отметив, что по итогам 2016 и 2015 годов количество перевезенных пассажиров двумя паромами «Moby SPL» сопоставимы со всей пассажирской навигацией, которая проходит в Санкт-Петербурге. Это порядка 450 тыс. пассажиров.

Кроме того, С.Котенев подчеркнул, что компания продолжает заниматься грузоперевозками паромом «Princess Anastasia»: «Нынешнее расписание предполагает фиксированные дни недели отправления из каждого порта. У нас подписан очень большой контракт на перевозку новых грузовых автомобилей «Volvo». Также мы возим карьерные тягачи».

Он отметил, что хорошо развиваются перевозки из Санкт-Петербурга в Швецию. Туда идут различного вида грузы: сырьевые, генеральные, товары российского производства, иногда даже сталь. «Паром практически заполнен на приход и отход», – сказал С.Котенев.

Что касается планов компании на 2018 год, он заявил, что о них компания объявит летом, пообещав, что клиентов ждут «сюрпризы». «Информацию о появлении второго нашего парома или постройке третьего я пока хотел придержать», – добавил С.Котенев.