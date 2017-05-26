Финансы Латвийское пароходство Финансы Латвийского пароходства 26 мая 2017, 12:54 / SeaNews / Рейтинг: 272 Чистая прибыль сократилась в 25 раз Латвийское пароходство (Latvijas kugnieciba) опубликовало финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Выручка сократилась на 2,9% до 24,4 млн долларов. Показатель EBITDA упал на 25,1% до 10,9 млн долларов. Чистая прибыль составила 0,16 млн долларов – в 25,7 раза ниже, чем за первый квартал 2016 года. Оцените статью: 0