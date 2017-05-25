Снизился в апреле

По итогам первых четырех месяцев 2017 года контейнерооборот Гданьска вырос по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 2,5% — до 420,4 тыс. TEU.

В апреле через причалы порта прошло 95,4 тыс. TEU. Объем переваленных Гданьском контейнеров упал по сравнению с предыдущим месяцем на 22,7%, а по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 6,7%.