ММП вышло в прибыль

После убытка в первом квартале прошлого года

25 мая в Мурманском морском пароходстве прошло годовое собрание акционеров. В повестку дня входили отчет за 2016 год, избрание Совета директоров и ревизионной комиссии.

Как сообщили SeaNews в ММП, чистая прибыль за 2016 год составила 905 млн рублей против убытка 413,8 млн рублей в 2015 году.

По предварительным результатам первого квартала 2017 года, выручка от выполненных работ/услуг за весь 2017 год прогнозируется в размере до 5,7 млрд рублей, из них до 0,6 млрд рублей за счет работы новых теплоходов. С 2018 года ММП планирует дальнейший рост выручки от реализации до 6 млрд рублей.