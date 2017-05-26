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Финансы Мурманское морское пароходство

ММП вышло в прибыль

26 мая 2017, 11:46 / SeaNews / Рейтинг: 180

После убытка в первом квартале прошлого года

25 мая в Мурманском морском пароходстве прошло годовое собрание акционеров. В повестку дня входили отчет за 2016 год, избрание Совета директоров и ревизионной комиссии.

Как сообщили SeaNews в ММП, чистая прибыль за 2016 год составила 905 млн рублей против убытка 413,8 млн рублей в 2015 году.

По предварительным результатам первого квартала 2017 года, выручка от выполненных работ/услуг за весь 2017 год прогнозируется в размере до 5,7 млрд рублей, из них до 0,6 млрд рублей за счет работы новых теплоходов. С 2018 года ММП планирует дальнейший рост выручки от реализации до 6 млрд рублей.

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