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Автопром Железная дорога

26 мая в истории транспортной отрасли

26 мая 2017, 11:36 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 154

События и факты

1887 год. Открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги.

1901 год. Директор петербургской фабрики велосипедов, автомобилей и лодок «Старлей-Психо» Луи Мази установил первый всероссийский рекорд скорости на автомобиле. Управляя автомобилем «Старлей» с двигателем мощностью 3,5 л. с., Мази проехал чуть более километра с хода за 84,5 секунды, при этом средняя скорость достигла 45,395 км/ч.

1909 год. Собран первый российский серийный «Руссо-Балт» модели С24/30 с открытым двухместным кузовом спортивного типа. Цифры 24/30 означали: 24 – расчетная мощность двигателя в лошадиных силах, 30 – максимальная мощность.

1913 год. Санкт-Петербургский автомобильный клуб впервые устроил гонку по кольцевому маршруту. Трассу длиной 37 верст (44,4 км) необходимо было пройти шесть раз. На старт вышло 19 машин, а финишировало всего 9. Выиграл гонку Г. М. Суворин на автомобиле марки Benz..

1938 год. В германском городе Вольфсбург заложен первый камень под заводскую новостройку — «Фольксваген». К концу войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов.

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