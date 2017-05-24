Одежды на полтора миллиарда долларов

Ввезли в первом квартале 2017 года

По данным ФТС РФ, в первом квартале 2017 года объем российского импорта кожаной обуви вырос по сравнению с январем-мартом прошлого года на 17,2% и составил 15,5 млн пар. В стоимостном выражении импорт кожаной обуви увеличился на 25,3% — до 387,9 млн долларов.

Одежды по итогам отчетного периода было ввезено на сумму 1,47 млрд долларов — на 23,1% больше, чем годом ранее.

Импорт хлопчатобумажных тканей в январе-марте составил почти 52,9 млн квадратных метров, что на 37,6% больше, чем за первые три месяца 2016 года. В денежном выражении их импорт вырос на 31,8% и достиг 31,9 млн долларов.

Объем российского экспорта х/б тканей в первом квартале этого года увеличился по сравнению с январем-мартом 2016 года на 2,1%, составив 17,3 млн квадратных метров. Доходы от экспорта х/б тканей за отчетный период также выросли на 41,9% — до 10,5 млн долларов.