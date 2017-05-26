Оборот мировых контейнерных линий

Вырос на 10% в первом квартале

Совокупный объем морских контейнерных перевозок в первом квартале 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2% и составил 39,57 млн TEU. Из портов Азии в январе-марте было отгружено в экспорте 22,52 млн TEU, на 13,7% больше, чем годом ранее.