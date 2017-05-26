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Оборот мировых контейнерных линий

25 мая 2017, 16:02 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 567

Вырос на 10% в первом квартале

Совокупный объем морских контейнерных перевозок в первом квартале 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2% и составил 39,57 млн TEU. Из портов Азии в январе-марте было отгружено в экспорте 22,52 млн TEU, на 13,7% больше, чем годом ранее.
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