Плюс 4,7% в январе-марте

По данным Транспортного агентства Финляндии, суммарный контейнерооборот портов Финляндии по итогам первого квартала 2017 года вырос по сравнению с январем-мартом прошлого года на 4,7% и составил 406,9 тыс.