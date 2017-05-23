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Финансы Containerships

Containerships с прибылью в первом квартале

25 мая 2017, 13:21 / SeaNews / Рейтинг: 117

Против чистого убытка за первый квартал 2016

Containerships опубликовал предварительные финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

Объем перевозок на Балтике и в Северном море, по информации компании, вырос примерно на 12%, при этом падение ставок в этом регионе прекратилось и наметился некоторый рост.

Объем продаж составил 55,7 млн евро – на 13,3% больше, чем за первый квартал прошлого года.

Показатель EBITDA вырос на 6,6% до 3,5 млн евро, операционная прибыль до 1,4 млн евро с 1,3 млн евро годом ранее.

Чистая прибыль составила 0,6 млн евро против чистого убытка 1,1 млн евро в первом квартале 2016 года.

По итогам всего 2017 года рост продаж ожидается на уровне 5-10%.

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