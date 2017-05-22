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фрахтовые ставки зерновые Азовское море

Рост ставок и новые ограничения в Турции

25 мая 2017, 12:13 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 143

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует слабый, но устойчивый рост. По информации судового брокера Руфко, со стороны фрахтователей наблюдается рост спроса.
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