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Владивостокский морской торговый порт Технологии

Локомобиль в действии

25 мая 2017, 11:21 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 139

Во Владивостоке

Владивостокский морской торговый порт запустил в эксплуатацию маневровый локомобиль на комбинированном ходу Mercedes-Benz Unimog U 400, сообщили SeaNews в ВМТП. 

Локомобиль способен передвигаться как по рельсам, так и по дорогам общего пользования. Транспортное средство позволит ускорить маневровые работы с железнодорожными платформами и вагонами.

Mercedes-Benz Unimog U 400 оснащен стандартными автомобильными колесами и стальными железнодорожными катками. Локомобиль объединяет в себе маневренность автомобиля и мощность полноценного рельсового транспортного средства. Максимальная скорость движения по асфальту составляет 90 км/ч, по рельсам – до 50 км/ч.

Локомобиль развивает тяговые и тормозные усилия, как локомотив среднего класса, и способен передвигать по рельсам до 1000 тонн прицепного веса.

«Уже первые дни работы локомобиля в порту показали его высокую эффективность, – отметил директор производственного департамента ПАО ВМТП Сергей Симанихин. – Unimog U 400 выполняет маневровые работы с порожними транспортными платформами в 3-4 раза быстрее, чем тепловоз ТГМ 4Б. Кроме того, эксплуатационные и амортизационные расходы на локомобиль в 2 раза ниже».

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