Hapag-Lloyd + UASC

Слияние завершено

Слияние Hapag-Lloyd и UASC, официально сообщил Hapag-Lloyd. Таким образом, Hapag-Lloyd займет последнюю строчку в топ-5 самых крупных контейнерных линий. Теперь ее флот составит 230 судов общей вместимостью 1,6 млн TEU. Hapag-Lloyd останется публичной акционерной компанией, зарегистрированной в Германии со штаб-квартирой в Гамбурге.

«Теперь у нас сильные позиции на рынке Латинской Америке и Атлантики, а также на Ближнем Востоке, где мы станем одним из лидирующих перевозчиков, – сказал CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен. – Сейчас главная задача – безболезненная и быстрая интеграция UASC и Hapag-Lloyd».

Напомним, что соглашение об объединении было подписано в Гамбурге в июле прошлого года. Для слияния компаний было необходимо одобрение более десятка компетентных органов, изменение корпоративной юридической структуры, а также согласие ряда банков.

В итоге слияния произойдет консолидация 118 сервисов Hapag-Lloyd и 45 сервисов UASC. Процесс начнется через восемь недель и продлится до конца третьего квартала. Также на Ближнем Востоке будет основана региональная штаб-квартира.

Объем ежегодных перевозок объединенной компании оценивается в 10 млн TEU. 58 судов UASC войдут в состав флота Hapag-Lloyd. В общей сложности флот компании составит 230 судов и станет самым молодым в отрасли со средним возрастом судов 7,2 года. Средняя вместимость составит 6840 TEU, на 30% больше, чем средняя вместимость судов перевозчиков топ-5 (5280 TEU). В компании не планируют значительные инвестиции в новострои в ближайшие несколько лет.

Два мажоритарных акционера UASC – Qatar Investment Authority через дочернюю компанию Qatar Holding LLC и Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии – станут новыми основными акционерами Hapag-Lloyd. Общая доля в Hapag-Lloyd других акционеров, а это Кувейтский инвестиционный фонд (от имени государства Кувейт), Иракский фонд внешнего развития (IFED), ОАЭ и Бахрейн, составит 3,6% акций в свободном обращении.

Структура собственников Hapag-Lloyd AG перед предстоящим увеличением наличного капитала следующая: CSAV (22,6%), HGV (14,8%), Kühne Maritime (14,6%), Qatar Holding (14,4%), PIF (10,1%) и TUI (8,9%). Свободный резерв составит примерно 14,6%.

В течение шести месяцев после закрытия сделки планируется увеличение капитала путем выпуска новых акций. Это будет обеспечено через резервные обязательства в сумме 400 млн долларов, на которые согласились акционеры, владеющие контрольным пакетом акций. 29 мая акционерам будет предложено утвердить соответствующий уставной капитал.