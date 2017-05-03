Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
3 мая 2017
10:47ЕВРАЗ продаст свой порт
15 марта 2017
10:33Соглашение о продаже Hamburg Sued
24 января 2017
13:06COSCO Shipping Ports увеличит долю в Циндао
6 октября 2016
10:07DHL Supply Chain купил актив в Италии
31 августа 2016
15:36Совкомфлот консолидировал суда снабжения проекта Сахалин-2
19 августа 2016
17:46Совкомфлот продает LPG танкерыSeaNews Club material
22 марта 2011
13:15Казахский соборSeaNews Club material
21 марта 2011
18:51CMA CGM продает контейнеровозы-гиганты Дж.ФредриксенуSeaNews Club material
16 февраля 2011
11:14GeSeaCo продаютSeaNews Club material
14 февраля 2011
10:52Совкомфлот продает сухогрузыSeaNews Club material
Сделка Слияния и поглощения Hapag-Lloyd Акционеры UASC

Hapag-Lloyd + UASC

25 мая 2017, 11:07 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 186

Слияние завершено

Слияние Hapag-Lloyd и UASC, официально сообщил Hapag-Lloyd. Таким образом, Hapag-Lloyd займет последнюю строчку в топ-5 самых крупных контейнерных линий. Теперь ее флот составит 230 судов общей вместимостью 1,6 млн TEU. Hapag-Lloyd останется публичной акционерной компанией, зарегистрированной в Германии со штаб-квартирой в Гамбурге.

«Теперь у нас сильные позиции на рынке Латинской Америке и Атлантики, а также на Ближнем Востоке, где мы станем одним из лидирующих перевозчиков, – сказал CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен. – Сейчас главная задача – безболезненная и быстрая интеграция UASC и Hapag-Lloyd».

Напомним, что соглашение об объединении было подписано в Гамбурге в июле прошлого года. Для слияния компаний было необходимо одобрение более десятка компетентных органов, изменение корпоративной юридической структуры, а также согласие ряда банков.

В итоге слияния произойдет консолидация 118 сервисов Hapag-Lloyd и 45 сервисов UASC. Процесс начнется через восемь недель и продлится до конца третьего квартала. Также на Ближнем Востоке будет основана региональная штаб-квартира.

Объем ежегодных перевозок объединенной компании оценивается в 10 млн TEU. 58 судов UASC войдут в состав флота Hapag-Lloyd. В общей сложности флот компании составит 230 судов и станет самым молодым в отрасли со средним возрастом судов 7,2 года. Средняя вместимость составит 6840 TEU, на 30% больше, чем средняя вместимость судов перевозчиков топ-5 (5280 TEU). В компании не планируют значительные инвестиции в новострои в ближайшие несколько лет.

Два мажоритарных акционера UASC – Qatar Investment Authority через дочернюю компанию Qatar Holding LLC и Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии – станут новыми основными акционерами Hapag-Lloyd. Общая доля в Hapag-Lloyd других акционеров, а это Кувейтский инвестиционный фонд (от имени государства Кувейт), Иракский фонд внешнего развития (IFED), ОАЭ и Бахрейн, составит 3,6% акций в свободном обращении.

Структура собственников Hapag-Lloyd AG перед предстоящим увеличением наличного капитала следующая: CSAV (22,6%), HGV (14,8%), Kühne Maritime (14,6%), Qatar Holding (14,4%), PIF (10,1%) и TUI (8,9%). Свободный резерв составит примерно 14,6%.

В течение шести месяцев после закрытия сделки планируется увеличение капитала путем выпуска новых акций. Это будет обеспечено через  резервные обязательства в сумме 400 млн долларов, на которые согласились акционеры, владеющие контрольным пакетом акций. 29 мая акционерам будет предложено утвердить соответствующий уставной капитал.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
25 мая 2017
16:02Оборот мировых контейнерных линийSeaNews Club material
14:40Контейнерооборот портов ФинляндииSeaNews Club material
13:21Containerships с прибылью в первом квартале
12:13Рост ставок и новые ограничения в ТурцииSeaNews Club material
11:21Локомобиль в действии
11:07Hapag-Lloyd + UASC
10:41Судовые дела в электронном виде
10:03Модернизация рефпарка MOL
09:3525 мая в истории транспортной отрасли
24 мая 2017
17:17New Weekly №38 Грузооборот портов Южного региона, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное