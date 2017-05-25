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Технологии Балтийская таможня Моби Дик таможенное оформление Портал Морской порт Conteinerships

Судовые дела в электронном виде

25 мая 2017, 10:41 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 140

Эксперимент в Балтийской таможне

Балтийская таможня начала реализацию пилотного проекта по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля морских судов и товаров на прибытие в электронном виде с применением комплекса программных средств «Портал Морской порт».

Эксперимент проводится на базе Кронштадтского таможенного поста (терминал «Моби Дик»), в эксперименте принимает участие ЗАО «Контейнершипс».

Как рассказали SeaNews в Балтийской таможне, эксперимент начался в мае. В рамках экспериментальной технологии перевозчик подает уведомление о прибытии судна и предварительный пакет документов и сведений на прибытие в КПС «Портал морской порт». Должностное лицо таможенного органа осуществляет анализ полученной информации по судну и ввозимым товарам, затем принимает решение по каждому коносаменту (с учетом информации полученной от иных государственных контрольных органов) и фиксирует факт прибытия судна в электронном журнале учета прибытия судов загранплавания портала «Морской порт». Все взаимодействие с государственными контрольными органами, администрацией морского порта и представителем морского терминала осуществляется в КПС «Портал Морской порт». На основании окончательно поданного предварительного пакета документов и сведений о товаре и судне должностным лицом формируется электронное судовое дело с присвоением номера в автоматическом режиме в КПС «Портал Морской порт».

На сегодняшний день в рамках пилотного проекта на Кронштадстком таможенном посту в электронном виде оформлено 15 судовых дел. По информации Балтийской таможни, по предварительным подсчетам, время совершения таможенных операций и проведения контроля морских судов и товаров при прибытии сократилось вдвое. Если при приеме документов и сведений на бумажных носителях срок составлял в среднем от 4 до 6 часов (в зависимости от объема грузов), то эксперимент дал показатель от 2 до 3 часов соответственно.

В дальнейших планах – переход на 100-процентное оформление судовых дел в электронном виде с применением портала «Морской порт» на Кронштадстком таможенном посту, а также распространение технологии на другие таможенные посты Балтийской таможни и вовлечение в него максимального количества участников ВЭД, отметили в таможне.

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