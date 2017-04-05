Модернизация рефпарка MOL
25 мая 2017, 10:03 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 137
И инвестиции в обновление
MOL Liner до 1 июля получит 2000 сорокафутовых и 200 двадцатифутовых контейнеров. Контейнеры будут оборудованы современными системами контроля температуры и влагопоглощения, что позволит перевозить на длительные расстояния мясо, фрукты, овощи, морепродукты и фармацевтическую продукцию без ущерба качеству.
«Мы продолжаем инвестировать и модернизировать парк рефконтейнеров путем внедрения новейших технологий», - отметили в компании.
Стоит отметить, что контейнеровоз «MOL Triumph», первый из шести 20-тысячников MOL, имеет полторы тысячи рефрозеток.
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