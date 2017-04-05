Модернизация рефпарка MOL

И инвестиции в обновление

MOL Liner до 1 июля получит 2000 сорокафутовых и 200 двадцатифутовых контейнеров. Контейнеры будут оборудованы современными системами контроля температуры и влагопоглощения, что позволит перевозить на длительные расстояния мясо, фрукты, овощи, морепродукты и фармацевтическую продукцию без ущерба качеству.

«Мы продолжаем инвестировать и модернизировать парк рефконтейнеров путем внедрения новейших технологий», - отметили в компании.

Стоит отметить, что контейнеровоз «MOL Triumph», первый из шести 20-тысячников MOL, имеет полторы тысячи рефрозеток.