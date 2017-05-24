25 мая в истории транспортной отрасли

События и факты

1932 год. Циркуляром Главного Управления рабоче-крестьянской милиции утверждены «Мероприятия по развертыванию пропаганды вопросов безопасности уличного движения».

1987 год. Атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса планеты. Руководителем экспедиции был Артур Чилингаров, капитаном ледокола — Зигфрид Вибах. Во время плавания была эвакуирована дрейфующая научная станция «Северный полюс — 27», а позже в море Лаптевых высажена новая — «Северный полюс — 29». Десятью годами ранее полюс покорился атомному ледоколу «Арктика».

1996 год. В Словакии спортсмен Барбарич своими силами протянул 327-тонный поезд на рекордное расстояние – 8 метров 20 сантиметров.

2001 год. Приз «Лучший отечественный фургон года» присужден автомобилю ГАЗ-2752 «Соболь».