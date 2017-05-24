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грузооборот Новороссийский морской торговый порт

В НМТП выросли контейнеры и навалочные

24 мая 2017, 17:00 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 326

По остальным сегментам номенклатуры произошло снижение объемов

НМТП опубликовал операционные показатели за 4 месяца 2017 года.

Суммарный грузооборот компаний группы составил 50,6 млн тонн. Это больше, чем было перевалено за январь-апрель прошлого года, на 1,4%.

При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, по итогам отчетного периода Приморск увеличил грузооборот – на 4% до 22,2 млн тонн. Грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (на 58%), и в тоннах (на 31,8%).

В то же время, новороссийские активы группы за 4 месяца этого года обработали 28,1 млн тонн – на 0,8% меньше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ).

В целом, положительная динамика отмечена только по сегменту навалочных грузов и контейнерных грузов.

Оборот наливных грузов, на долю которых приходится порядка 77% всего объема, составил по итогам января-апреля 2017 года 38,8 млн тонн – на 0,4% ниже уровня прошлого года. Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода сократился на 1,2% до 26,9 млн тонн. Снижение произошло за счет уменьшения отгрузок через Новороссийск – на 10,7% до 9,8 млн тонн. При этом отгрузки нефти в Приморске выросли – на 5,2%, до 17,1 млн тонн.

Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы выросла на 0,3% – до 11,4 млн тонн. При этом рост отмечен как в Приморске (+0,2%, до 5,1 млн тонн), так и в Новороссийске (+0,4%, до 6,3 млн тонн).

Рост по итогам отчетного периода произошел в сегменте навалочных грузов – на 30,5% (до 5,4 млн тонн).

Положительный результат по данной группе грузов достигнут благодаря увеличению объемов перевалки зерна и угля. Турция с 15 марта этого года отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции (пошлины были отменены в начале мая), но, несмотря на действие пошлин, Турция остается второй после Египта страной по объему импорта пшеницы из России. Перевалка зерна через глубоководные порты Черного моря, в частности, через Новороссийск растет – по итогам января-апреля этого года оборот зерна в НМТП вырос на 64,1%, до 3,5 млн тонн.

Рост цен на мировом рынке угля стимулировал увеличение поставок этого груза через морские порты РФ. Оборот угля НМТП по итогам 4 месяцев этого года вырос на 25,5% – до 638 тыс. тонн. По остальным навалочным грузам отмечена отрицательная динамика – обработка химических грузов снизилась на 2,5% (до 326,8 тыс. тонн), железорудного сырья – на 16,2% (до 719,8 тыс. тонн) и сахара-сырца – на 44,1% (до 139,6 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам 4 месяцев 2017 года составил порядка 4,4 млн тонн. Это на 9,8% меньше аналогичного уровня прошлого года. При этом снижение произошло за счет уменьшения обработки черных металлов и чугуна (-11,1%, до 3,8 млн тонн) и лесных грузов (-27,2%, до 115 тыс. тонн. По остальным грузам отмечено увеличение оборота. Перевалка цветных металлов за январь-апрель этого года увеличилась на 4,3% и составила 375 тыс. тонн. Обработка скоропорта по сравнению с показателем 4 месяцев прошлого года выросла в 2,3 раза (более 52 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота на Балтике и в Новороссийске положительная.

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