Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
22 мая 2017
12:21Два газовоза для KOGAS
28 апреля 2017
15:38Новая FSRU пополнила флот Hoegh LNG
12:35Нефть остается главным грузомSeaNews Club material
11:2330 млн кубометров СПГ за восемь лет
18 апреля 2017
13:47Первое судно типа OCV на СПГ
13 апреля 2017
14:40Новый СПГ-проект Wartsila и COSCO shipping Heavy Industry
6 апреля 2017
12:21Containerships получил гранты на СПГ-проект
4 апреля 2017
11:02Совкомфлот переводит Aframax’ы на газомоторное топливо
31 марта 2017
12:48Альтернатива альтернативе
30 марта 2017
13:54СПГ как импульс для второго рождения
СПГ бункеровщик

Первый СПГ-бункеровщик европейской постройки

24 мая 2017, 16:19 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 196

Ледового класса

Первый построенный в Европе СПГ-бункеровщик получил название «Coralius». Это судно ледового класса 1A, его вместимость 5 800 куб. м. Оно было построено для Anthony Veder и Sirius Shipping в Голландии на верфи Royal Bodewes.
«Coralius» будет обеспечивать бункеровку сжиженным природным газом клиентов Skangas, главным образом работающих в Северном море, проливе Скагеррак и Балтийском море.

«Бункеровка СПГ с борта на борт повысит доступность этого вида топлива для наших клиентов», – сказал CEO Skangas Киммо Рахкамо. В свою очередь, CEO Anthony Veder Ян Валкиер отметил, что это первый СПГ бункеровщик, разработанный в сотрудничестве с Sirius Shipping. Он также добавил, что его компания в 2016 году провела первую операцию по безопасной бункеровке судна СПГ в районе Гетеборга при помощи танкера «Coral Energy».

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
 
см. также: Новости
25 мая 2017
14:40Контейнерооборот портов ФинляндииSeaNews Club material
13:21Containerships с прибылью в первом квартале
12:13Рост ставок и новые ограничения в ТурцииSeaNews Club material
11:21Локомобиль в действии
11:07Hapag-Lloyd + UASC
10:41Судовые дела в электронном виде
10:03Модернизация рефпарка MOL
09:3525 мая в истории транспортной отрасли
24 мая 2017
17:17New Weekly №38 Грузооборот портов Южного региона, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
17:15New Weekly №38 Контейнерооборот портов Южного региона, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное