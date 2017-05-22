Первый СПГ-бункеровщик европейской постройки

Ледового класса

Первый построенный в Европе СПГ-бункеровщик получил название «Coralius». Это судно ледового класса 1A, его вместимость 5 800 куб. м. Оно было построено для Anthony Veder и Sirius Shipping в Голландии на верфи Royal Bodewes.

«Coralius» будет обеспечивать бункеровку сжиженным природным газом клиентов Skangas, главным образом работающих в Северном море, проливе Скагеррак и Балтийском море.

«Бункеровка СПГ с борта на борт повысит доступность этого вида топлива для наших клиентов», – сказал CEO Skangas Киммо Рахкамо. В свою очередь, CEO Anthony Veder Ян Валкиер отметил, что это первый СПГ бункеровщик, разработанный в сотрудничестве с Sirius Shipping. Он также добавил, что его компания в 2016 году провела первую операцию по безопасной бункеровке судна СПГ в районе Гетеборга при помощи танкера «Coral Energy».