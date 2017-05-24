Дивиденды НМТП

И новый состав совета директоров

Решением общего собрания акционеров ПАО «Новороссийский морской торговый порт», которое состоялось 18 мая, было решено направить на выплату дивидендов 24 994 334 914,23 руб. из полученной в 2016 году прибыли в размере 40 689 144 851,09 руб.

Согласно документам НМТП, с учетом начисленных дивидендов за первый квартал 2016 года в сумме 1 000 000 431,28 руб. и за первое полугодие в сумме 8 994 333 791,80 руб. было решено выплатить дивиденды за 2016 год денежными средствами в размер 15 000 000 691,15 руб. Размер дивидендов определен в сумме 0,7788237 руб. на одну акцию.

Из 14 кандидатов в совет директоров общества были избраны шестеро:

Сергей Андронов, вице-президент «Транснефти»,

Максим Гришанин, первый вице-президент «Транснефти»,

Лейла Маммед Заде, генеральный директор группы «Сумма»,

Александр Потапушин, представитель Mercuria Energy Trading SA в России,

Дмитрий Пристансков, заместитель министра экономического развития – руководитель Росимущества,

Рашид Шарипов, вице-президент «Транснефти».

Напомним также, что седьмым в качестве представителя государства, назначаемого правительством РФ по праву «золотой акции», в совет директоров НМТП входит помощник президента РФ Игорь Левитин.

Накануне НМТП сообщил, что председателем вновь избранного совета директоров стал Р.Шарипов.