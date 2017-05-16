DHL повезет из Шэньчжэня в Минск

Новый контейнерный сервис

DHL Global Forwarding запустил первый регулярный сервис, соединяющий Шэньчжэнь и Минск менее чем за 12 дней. Маршрут охватывает несколько новых крупных городов Китая и является последним в мультмодальной сети DHL Азия – Европа – Азия.

Оперировать сервисом DHL будет совместно с China Brilliant, интегрированным провайдером в сфере глобального производства и сбыта.

Новый маршрут проходит через железнодорожный погранпереход Алашанькоу – Достык, который уже обслуживает несколько мультимодальных сервисов. Стоит отметить, что клиентам будет доступна такая услуга DHL как отслеживание контейнеров в режиме реального времени. На маршруте будет осуществляться доставка как полных контейнеров, так и сборных грузов.

Как отметил CEO DHL Global Forwarding Greater China Стив Хуанг, Минск предлагает китайскому бизнесу ворота в страны Балтии и Северной Европы в дополнение к маршрутам в Варшаву, Гамбург и Тилбург через Брест.