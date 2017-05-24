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Зерновой экспорт

24 мая 2017, 13:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 324

В марте в сравнении с февралем доходы от экспорта пшеницы выросли в 2,4 раза.

За 3 месяца 2017 года Россия экспортировала более 6,1 млн тонн пшеницы и меслина, что на 13,9% больше показателя 2016 года.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 20,6% – до 1,104 млрд долларов.

Порядка 96% от всего экспорта зерна приходится на страны дальнего зарубежья – всего за январь-март этого года было отправлено 5,9 млн тонн пшеницы и меслина (+13,2%).

В страны СНГ было поставлено 244,1 тыс. тонн пшеницы, что на 33,2% выше уровня первого квартала 2016 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 20% до более чем 1 млрд долларов, в страны СНГ – на 37,8% до 43 млн долларов.

Одновременно ввоз пшеницы в Россию в январе-марте 2017 года упал на 73,3% – до 56,9 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 70,4% и составил 9,2 млн долларов.

Импорт ячменя в первом квартале 2017 года увеличился в 4,2 раза (до 45,9 тыс. тонн), кукурузы – на 38,9% (до 29,7 тыс. тонн).

В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ выросли в 7,2 раза (до 9,4 млн долларов), кукурузы – на 60,6% (до 112,1 млн долларов).

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