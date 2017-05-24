Российские контейнеры в Гамбурге

Российский и прибалтийский контейнеропоток выросли, китайский сократился

Контейнерооборот порта Гамбург за первый квартал 2017 года составил 2,2 млн TEU – на 0,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили SeaNews в порту, перевалка груженых контейнеров увеличилась на 0,04% до 1,9 млн TEU. Оборот порожняка, наоборот, сократился – на 4,9% до 307 тыс. TEU.

«В отличие от глобально скоординированных транспортных цепочек груженого экспорта-импорта, порожние контейнеры в меньшей степени привязаны к определенным портам, и маршруты их транспортировки более подвержены изменениям», – объяснил Инго Эглофф, сопредседатель правления Hamburg Hafen Marketing.

Российский контейнерооборот через Гамбург вырос на 15,6% и составил 120 тыс. TEU – несмотря на сохраняющиеся торговые ограничения, отмечают в порту. Россия вместе с Китаем и США входит в тройку крупнейших партнеров Гамбурга. Из них, грузооборот сократился только с Китаем – на 2%, до 637 тыс. TEU. Перевалка контейнеров на/из США увеличилась на 5,5% до 89 тыс. TEU.

Прибалтийский грузопоток увеличился на 28,2% до 76 тыс. TEU. Перевозки на/из Великобритании выросли на 2,8% до 66 тыс. TEU, на/из Швеции – на 4% до 66 тыс. TEU, на/из Малайзии – на 0,4% до 76 тыс. TEU.

По магистральным направлениям, перевозки через Гамбург на внутриевропейском направлении составили 663 тыс. TEU – на 0,6% больше, чем годом ранее. Грузопоток на/из портов Северной, Южной и Латинской Америки вырос на 6,4% до 311 тыс. TEU, на/из Австралии и Океании – на 19,9% до 13 тыс. TEU. Снижение произошло на азиатском трейде – на 3% до 1,2 млн TEU и на африканском – на 5,5% до 70 тыс. TEU.

В течение первого квартала Гамбург принял 74 контейнеровоза вместимостью свыше 14 тыс. TEU – на 61% больше, чем годом ранее. Самые большие контейнеровозы линии задействуют на трейде Азия – Европа. Через Гамбург в результате перетасовки альянсов будут работать 10 азиатских сервисов новых альянсов THE и Ocean, а также два сервиса 2M.

Суммарный грузооборот Гамбурга увеличился на 1,7% и составил 35,4 млн тонн. При этом перевалка массовых грузов выросла на 6,7% до 12,2 млн тонн, в том числе объемы навалочных грузов увеличились на 18% до 6,4 млн тонн, насыпных – на 0,4% до 2,3 млн тонн, оборот наливных снизился на 5,9% до 3,5 млн тонн. В частности, увеличилась перевалка угля, кокса и уды в импорте и зерна и нефтепродуктов в экспорте.

Оборот генгрузов сократился на 0,7% до 23,1 млн тонн, при этом в экспорте грузопоток вырос на 3,4% до 11,9 млн тонн, в импорте – снизился на 4,7% до 11,2 млн тонн.

Грузопоток, отгружаемый/приходящий по железной дороге, увеличился на 0,4% до 11,6 млн тонн, в том числе контейнеропоток также вырос на 0,4% – до 587 тыс. TEU.