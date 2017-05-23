О планах HHI на 2023 год

Как попасть в топ-5

Hyundai Heavy Industries объявила о своем намерении к 2023 году попасть в пятерку мировых производителей строительного оборудования, сообщает YonhapNews.

Напомним, что в марте акционеры Hyundai Heavy одобрили план отделить непрофильные подразделения с тем, чтобы повысить их конкурентоспособность. Таким образом HHI разделилась на четыре независимые компании: Hyundai Heavy Industries, Hyundai Electric & Energy Systems, Hyundai Construction Equipment и Hyundai Robotics.

К 2023 году Hyundai Construction Equipment рассчитывает получать 7 трлн южнокорейских вон (6,21 млрд долларов) от продаж. Стоит отметить, что ее продажи на внутреннем рынке выросли вдвое в первом квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. А продажи на мировом рынке выросли на 30% и достигли 449 млрд вон.

Ранее Hyundai Heavy сообщала о том, что совместно со своими независимыми подразделениями в течение пяти лет планирует вложить 3,5 трлн в сегмент R&D (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа), из них 400 млрд пойдет на расширение мощностей.