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Экспорт цветных металлов

24 мая 2017, 10:38 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 278

Отгрузки алюминия перешагнули порог января-марта 2016 года

Российский экспорт необработанного алюминия по итогам января-марта 2017 года, по данным ФТС РФ, составил 859,4 тыс. тонн. По сравнению с результатом первого квартала 2016 года объем экспорта почти не изменился — рост составил всего 0,8%.  Доходы от экспорта алюминия в отчетном периоде выросли на 24,1% — до 1,44 млрд долларов.

Рафинированной меди за первые три месяца года было отгружено 147,9 тыс. тонн (+8,4% к январю-марту 2016 года) на сумму 838,6 млн долларов.

Экспорт необработанного никеля в январе-марте этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 29,9%, составив 37,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт никеля сократился на 18,4% — до 369 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия в марте составила 1,9 тыс. долларов за тонну (+2,4% к февралю 2017 и +24,2% к марту 2016), меди — 5,82 тыс. долларов за тонну (-2% к февралю 2017 и +17,7% к марту 2016), никеля — 10,23 тыс. долларов за тонну (-3,7% к февралю 2017 и +17,5 к марту 2016).

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