Совкомфлот снизил прибыль

Сумма законтрактованной выручки будущих периодов – 8 млрд долларов

Совкомфлот опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Доходы компании в тайм-чартерном эквиваленте сократились на 5,6% до 274.4 млн долларов. Показатель EBITDA снизился на 16,7% до 161.2 млн долларов. Чистая прибыль упала в 2,6 раза и составила 39.9 млн долларов.

Как отмечают в компании, мировой танкерный рынок переживает значительный спад, тайм-чартерные ставки на суда в некоторых сегментах снизились более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. При этом СКФ, считают в группе, продемонстрировал лучшие результаты, чем у большинства компаний отрасли (при. SeaNews: для сравнения – финансовые итоги за первый квартал Teekay и Maersk Tankers).

По словам генерального директора ПАО «Совкомфлот» Сергея Франка, «Особенно хорошо показал себя сегмент индустриальных проектов, прибыль от которых составляет сейчас 40% в доле общей операционной прибыли компании. Группа продолжает реализацию стратегии развития, направленную на укрепление позиций в конвенциональном танкерном сегменте, а также стремительно развивается в сегменте крупных индустриальных проектов на континентальном шельфе».

По информации первого заместителя генерального директора Совкомфлота Николая Колесникова, сумма законтрактованной выручки будущих периодов на конец первого квартала составила 8 млрд долларов. «В течение отчетного периода группа заключила долгосрочное кредитное соглашение на сумму 174 млн долларов США сроком на 15 лет со «Сбербанком» для рефинансирования строительства двух наших арктических танкеров «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», – напомнил он. – Средства для завершения строительства трех многофункциональных ледокольных судов снабжения для работы в рамках проекта «Сахалин II» зарезервированы в полном объеме, компания не испытывает потребностей по дополнительному рефинансированию до конца текущего года».