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Автоимпорт и автоэкспорт

23 мая 2017, 15:53 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 130

Итоги ФТС РФ в первом квартале

По итогам первого квартала 2017 года поставки легковых автомобилей на российский рынок снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и составили 44,7 тыс. единиц. Вместе с тем в деньгах импорт легковых автомобилей увеличился на 30,6%, достигнув 1,3 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, в январе-марте было ввезено 5 тыс. единиц — на 47,4% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении их поставки выросли в 2,6 раза, составив 410,5 млн долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 9,5% — до 18,5 тыс. единиц. В денежном выражении экспорт легковых автомобилей достиг 289,3 млн долларов, поднявшись по сравнению с первым кварталом прошлого года на 31,5%.

Грузовых автомобилей в январе-марте текущего года было вывезено 2,9 тыс. единиц (+16% к январю-марту 2016 года), на сумму 74,1 млн долларов (+7,5%).

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