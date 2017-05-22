Автоимпорт и автоэкспорт

Итоги ФТС РФ в первом квартале

По итогам первого квартала 2017 года поставки легковых автомобилей на российский рынок снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и составили 44,7 тыс. единиц. Вместе с тем в деньгах импорт легковых автомобилей увеличился на 30,6%, достигнув 1,3 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, в январе-марте было ввезено 5 тыс. единиц — на 47,4% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении их поставки выросли в 2,6 раза, составив 410,5 млн долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 9,5% — до 18,5 тыс. единиц. В денежном выражении экспорт легковых автомобилей достиг 289,3 млн долларов, поднявшись по сравнению с первым кварталом прошлого года на 31,5%.

Грузовых автомобилей в январе-марте текущего года было вывезено 2,9 тыс. единиц (+16% к январю-марту 2016 года), на сумму 74,1 млн долларов (+7,5%).