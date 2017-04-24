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Автокараван на немецких дорогах

23 мая 2017, 14:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 169

Новая технология от DB Schenker и MAN

DB Schenker и MAN подписали соглашение о сотрудничестве в области развития высокотехнологичных грузовиков, в частности, о разработке технологии, известной как «движение караваном». Это первый проект, когда логистическая компания и автопроизводитель совместно разрабатывают грузовые автокараваны для логистического бизнеса. Другими словами, это система движения по меньшей мере двух грузовиков на небольшой дистанции друг от друга. Ведущий автомобиль задает скорость и направление движения. Большегрузы связаны между собой электронной «сцепкой» в формате коммуникации «автомобиль – автомобиль». Дистанция между ними – порядка 10 метров. Электронная связь гарантирует безопасность движения. За счет снижения сопротивления встречного воздушного потока экономится до 10% топлива, что также снижает выбросы.

Сначала грузовые автокараваны будут тестироваться в течение месяца в реальной дорожной обстановке в рамках регулярных сервисов DB Schenker. На первом этапе тестирования, который начнется весной 2018 года, DB Schenker и MAN будут управлять движением грузовых автокараванов на автотрассе A9 между логистическими центрами DB Schenker в Мюнхене и Нюрнберге. Каждый караван будет состоять из двух грузовиков. Сначала большегрузы будут отправляться порожними, чтобы оценить условия вождения в обычной дорожной ситуации. В первое время эти рейсы будут еженедельными, а затем станут еженедельными. В течение 2018 года тестовые рейсы перейдут в регулярные перевозки с грузом и частотой три раза в день.

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