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Конференция

Программа конференции Трилогия

23 мая 2017, 13:02 / SeaNews / Рейтинг: 195

30 мая 2017 года, Санкт-Петербург

Весной 2017 года в работе Х юбилейной ежегодной международной конференции «ТРИЛОГИЯ» примет участие официальная делегация из Норвегии. В предыдущие годы норвежцы участвовали в конференции, но впервые они посетят Санкт-Петербург в таком составе, среди участников: представители Министерства транспорта и связи Королевства Норвегии, Управления дорог общественного пользования Королевства Норвегии, Советов областей Финнмарк (Finnmark), Нордланд (Nordland) и Тромс (Troms). Ожидается, что делегацию возглавит Том Като Карлсен, статс-секретарь Министерства транспорта и связи Королевства Норвегии. В ходе дискуссий планируется, в частности, осветить вопросы Новой арктической стратегии Норвегии и Национального транспортного плана на 2018-2029 годы.

Х юбилейная ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика) пройдет 30 мая в Санкт-Петербурге. Мероприятие осветит вопросы развития международных транспортных коридоров и российско-европейского взаимодействия в сфере транспорта. В этом году в центре внимания – совершенствование транспортной деятельности в Баренцевом/Евроарктическом регионе и роль Партнерства «Северного измерения» в области транспорта и логистики, роль Северо-Западного региона в развитии евро-азиатских мультимодальных перевозок. Конференция будет проходить в отеле «Crowne Plaza St. Petersburg Airport» (ул. Стартовая, д. 6 литер А).

Традиционно официальную поддержку в проведении конференции «ТРИЛОГИЯ» оказывает Министерство транспорта Российской Федерации, организатором выступает АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций», оператор – EMG/ESB, генеральный партнер мероприятия – ОАО «РЖД», официальный партнер – ПАО «ГМК «Норильский никель».

Уникальность конференции заключается в том, что «ТРИЛОГИЯ» включена в план мероприятий Министерства транспорта Российской Федерации в период председательства России в СБЕР в 2015–2017 гг.

Ключевые темы конференции:

  • развитие транспортного комплекса, совершенствование транспортной деятельности в Баренцевом/Евроарктическом регионе;
  • итоги Российского председательства в СБЕР в 2015-2017 годах;
  • транспортные составляющие в стратегиях развития государств Балтийского региона, важность совместных усилий по их реализации;
  • развитие мультимодальных перевозок в Балтийском и Баренцевом/Евроарктическом регионах;
  • привлечение грузопотоков на трассу Северного морского пути и создание логистических хабов на севере России и ЕС для их обслуживания;
  • оптимизация взаимодействия железных дорог и портов в регионе.

В рамках конференции состоится заседание руководящего комитета Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (БЕАТА).

В дискуссиях примут участие представители транспортных министерств и ведомств Российской Федерации и стран Европы, руководители транспортно-логистических компаний и отраслевых ассоциаций, ученые и исследователи.

В этом году «ТРИЛОГИЯ» проводится в координации с VI Ежегодной конференцией-совещанием «Регион Балтийского моря: от планирования к совместным действиям» и Конференцией по развитию сотрудничества на территории «от Лиссабона до Владивостока».

Контактная информация: PR-менеджер конференции Черезова Наталья, тел.: +7(960)240-0038, pr@investa.spb.ru

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