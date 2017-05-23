назначения Новороссийский морской торговый порт Транснефть Новый председатель Совета директоров НМТП 23 мая 2017, 12:18 / SeaNews / Рейтинг: 199 Представитель Транснефти Председателем Совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» избран вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании 18 мая. До этого Совет директоров НМТП возглавлял другой представитель «Транснефти», первый вице-президент Максим Гришанин. Совет директоров НМТП принял решение включить в состав правления компании 8 человек: генеральный директор НМТП Султан Батов,

директор по правовому обеспечению – руководитель юридических служб группы компаний ПАО «НМТП» Эдуард Боровок,

главный бухгалтер Герман Качан,

исполнительный директор Игорь Терентьев,

первый заместитель генерального директора Павел Соколов,

технический директор Игорь Белухин,

заместитель генерального директора – руководитель Единой коммерческой дирекции Группы компаний ПАО «НМТП» Андрей Гарнухин,

заместитель генерального директора по финансам и экономике Евгений Коньков. Оцените статью: 0