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назначения Новороссийский морской торговый порт Транснефть

Новый председатель Совета директоров НМТП

23 мая 2017, 12:18 / SeaNews / Рейтинг: 199

Представитель Транснефти

Председателем Совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» избран вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании 18 мая. До этого Совет директоров НМТП возглавлял другой представитель «Транснефти», первый вице-президент Максим Гришанин.

Совет директоров НМТП принял решение включить в состав правления компании 8 человек:

  • генеральный директор НМТП Султан Батов,
  • директор по правовому обеспечению – руководитель юридических служб группы компаний ПАО «НМТП» Эдуард Боровок,
  • главный бухгалтер Герман Качан,
  • исполнительный директор Игорь Терентьев,
  • первый заместитель генерального директора Павел Соколов,
  • технический директор Игорь Белухин,
  • заместитель генерального директора – руководитель Единой коммерческой дирекции Группы компаний ПАО «НМТП» Андрей Гарнухин,
  • заместитель генерального директора по финансам и экономике Евгений Коньков.

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