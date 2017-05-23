Новый председатель Совета директоров НМТП
23 мая 2017, 12:18 / SeaNews / Рейтинг: 199
Представитель Транснефти
Председателем Совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» избран вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании 18 мая. До этого Совет директоров НМТП возглавлял другой представитель «Транснефти», первый вице-президент Максим Гришанин.
Совет директоров НМТП принял решение включить в состав правления компании 8 человек:
- генеральный директор НМТП Султан Батов,
- директор по правовому обеспечению – руководитель юридических служб группы компаний ПАО «НМТП» Эдуард Боровок,
- главный бухгалтер Герман Качан,
- исполнительный директор Игорь Терентьев,
- первый заместитель генерального директора Павел Соколов,
- технический директор Игорь Белухин,
- заместитель генерального директора – руководитель Единой коммерческой дирекции Группы компаний ПАО «НМТП» Андрей Гарнухин,
- заместитель генерального директора по финансам и экономике Евгений Коньков.
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