Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
23 мая 2017, 12:07 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 203
По итогам первого квартала 2017 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза увеличился по сравнению с январем-мартом 2016 года на 41,7% и составил 59,8 млрд евро. Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 28,4% и достигли 19,9 млрд евро.
Увеличился на 41,7% в первом квартале
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