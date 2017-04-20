Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Увеличился на 41,7% в первом квартале

По итогам первого квартала 2017 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза увеличился по сравнению с январем-мартом 2016 года на 41,7% и составил 59,8 млрд евро. Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 28,4% и достигли 19,9 млрд евро.