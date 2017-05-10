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РЖД назначения Отставки Пассажирские перевозки

Назначение в РЖД

23 мая 2017, 11:51 / SeaNews / Рейтинг: 155

Назначен директор по пассажирским перевозкам

Приказом президента ОАО «РЖД» директором по пассажирским перевозкам назначен Дмитрий Пегов. По информации компании, в его ведении будет находиться бизнес-блок «Пассажирские перевозки», а также дочерние и зависимые общества, работающие в сфере пассажирских перевозок (АО «ФПК», АО «Вагонреммаш», пригородные пассажирские компании и др.).

Вице-президент РЖД Михаил Акулов, курировавший пассажирские перевозки, решением совета директоров освобожден от должности вице-президента и члена правления. Он продолжит работать в должности советника президента РЖД. Должность вице-президента, курирующего пассажирские перевозки, упразднена.

До настоящего назначения Д.Пегов с июля 2014 года возглавлял ГУП «Московский метрополитен», до этого с 2010 года руководил Дирекцией скоростного сообщения – филиалом РЖД.

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