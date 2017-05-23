Буксир на СПГ для MOL

Первый в Японии

Mitsui OSK Lines (MOL) планирует построить первый в Японии буксир на сжиженном природном газе. Строительство будет осуществляться на Kanagawa Dockyard, а компания Yanmar оборудует буксир двигателями, работающими на СПГ.

Судно будет задействовано в Осакском заливе с апреля 2019 года. Оно предназначено для сопровождения крупных грузовых судов.

Стоит отметить, что буксир будет построен в рамках программы " ISHIN next - MOL smart ship project", опыт и наработки, полученные при его строительстве, будут в дальнейшем использованы при создании судов различного типа, работающих на СПГ, в том числе экологически чистого паромного судна ISHIN-II.