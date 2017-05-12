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Heavylift на Мадагаскар

23 мая 2017, 10:24 / SeaNews / Рейтинг: 153

Волга-Днепр об авиадоставке генераторов

«Волга-Днепр» поделилась опытом доставки дизельных генераторов в Антананариву (Мадагаскар). Транспортировка 11 генераторов осуществлялась грузовым самолетом Ан-124-100 по заказу турецкой логистической компании Kupa Proje Tasimacilik Ve Lojistik.

В рамках проекта было выполнено несколько рейсов, за счет использования специальной оснастки удалось перевозить одновременно по два дизельных генератора весом 57 тонн каждый.

«При загрузке в «Руслан» на Маврикии мы применили стандартную эстакаду и внешний кран. На Мадагаскаре выгрузка генераторов производилась непосредственно на трейлеры, что дало экономию времени и средств заказчика. Сложную задачу удалось выполнить благодаря технологии погрузки и разгрузки, которую мы до этого опробовали при перевозке нефтяного оборудования в Колумбии в 1996 году», – пояснил руководитель Центра грузового планирования ГрК «Волга-Днепр» Владимир Быков.

Транспортировка была выполнена в течение 14 дней. Доставленные двигатели-генераторы позволят увеличить мощность существующей электростанции в Антананариву до 120 МВт. 

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