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Китайские верфи привлекательнее

23 мая 2017, 10:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 142

Для южнокорейских судовладельцев

В этом году южнокорейские судовладельцы заказали на китайских верфях 13 судов, в то время как на отечественных – всего семь, сообщает Yonhap News Agency. В общей сложности в настоящее время южнокорейскими компаниями заказано строительство 20 судов. В прошлом году судовладельцы заказали 26 судов, из которых 22 строились на отечественных верфях.

Несмотря на уменьшение заказов, трем южнокорейским судостроителям, Hyundai Heavy Industries (HHI), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)и Samsung Heavy Industries (SHI) удалось привлечь заказчиков ценой на суда типа VLCC.

Стоит отметить, что в апреле южнокорейские верфи обогнали китайские по объему заказов. За один месяц корейские судостроители получили заказов на строительство 12 судов общим водоизмещением 340 тыс. компенсированных брутто-тонн. В то же время, в апреле китайские верфи получили заказы на строительство 13 судов общим водоизмещением 260 тыс. брутто-тонн, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Clarkson Research Institute.

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