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Контейнерные перевозки Агент Иран ТЭК Посейдон IRISL

IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии

23 мая 2017, 09:43 / SeaNews / Рейтинг: 314

Коммерческим агентом IRISL Group номинирован ТЭК Посейдон

После более чем шестилетнего отсутствия, связанного с введенными против Ирана экономическими санкциями, IRISL Group возвращается на рынки РФ и стран Балтии.

Линейный сервис будет обеспечивать компания HDASCo (Hafez Darya Arya Shipping Company), под управлением которой находится 24 контейнеровоза. Европейский сервис поддерживает линия ECL – Europe Container Line.

Как и ранее, перевалка будет осуществляться через Гамбург. Помимо Ирана (порты Бандар-Аббас, Бандар-Имам-Хомейни, Ассалуйе, Бушер, Чабахар) будут предложены регулярные заходы в ОАЭ (Джебель-Али), Индию (Нава-Шива, Мундра), Ирак (Умм-Каср) и Турцию (Стамбул).

По данным консалтинговой компании Clarksons, в мае 2017 года IRISL Group занимает 20 место в рейтинге крупнейших линейных операторов.

Трамповое подразделение IRISL Group – компания SAPID Shipping – управляет 60 судами. В декабре 2016 был совершен пробный заход в порт Усть-Луга. В настоящее время ведется работа над регулярными заходами в порты РФ, Литвы и Латвии.

Коммерческим агентом IRISL Group (компании HDASCo и SAPID Shipping) номинирован ТЭК Посейдон.

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