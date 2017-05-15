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бункеровка Бункерный бизнес

Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2017

22 мая 2017, 16:37 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 458

Цены на бункерное топливо пошли вверх

На 21 неделе года во всех исследуемых портах повысились цены на топливо. Так, в порту Роттердам, по данным на 22 мая 2017 года, IFO 380 подорожало на 6,5% до $296, IFO 180 – на 6,1% до $314.
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