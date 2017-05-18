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фрахтовые ставки Спотовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2017

22 мая 2017, 16:02 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 282

Ставки европейском и американском трейде продолжили снижение

На 20 неделе года спотовые ставки на европейском и американском направлениях снова опустились.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр снизились по сравнению с позапрошлой неделей на 3,9%, ставки на порты Средиземноморья — на 3,7%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 8,5%, на порты восточного побережья — на 5,5%.

Ставки на Южную Америку сократились на 6,5%, на Австралийские порты — на 3,1%. Вместе с тем ставки из Китая на Персидский залив поднялись по сравнению с 19 неделей на 0,4%.

На внутриазиатском трейде на прошедшей неделе спотовые ставки из Китая как на восточные, так и на западные порты Японии опустились на 0,5%. Ставки на Гонконг снизились на 6,6%. В то же время ставки на Сингапур выросли на 1,1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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