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Круизное судоходство Акционеры

Fincantieri выкупит долю в STX France

22 мая 2017, 15:44 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 211

За 79,5 млн евро

Итальянская судостроительная верфь Fincantieri подписала соглашение о приобретении мажоритарной доли в STX France, старейшей верфи во французском Сен-Назере. Fincantieri выкупит у нынешнего акционера STX France, STX Europe долю в уставном капитале в 66,66% за 79,5 млн евро.

Стоит отметить, что STX France специализируется на строительстве широкого ряда судов, в том числе круизных лайнеров. Так, в 2016 году верфь сдала в эксплуатацию самый большой в мире круизный лайнер «Harmony of the Seas», третье судно класса Oasis, круизной компании Royal Caribbean. Сдача в эксплуатацию четвертого судна серии ожидается в 2018 году.

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