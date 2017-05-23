РЖД Логистика увеличила выручку

Плюс 26% к первому кварталу 2016 года

АО «РЖД Логистика» опубликовало финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

По информации компании, выручка увеличилась на 26% до 6 984 млн рублей. Операционная прибыль (без учета прибыли от перевозок для нужд холдинга РЖД) выросла на 14% до 592 млн рублей.

В том числе, операционная прибыль сервисов грузовой логистики составила 285 млн рублей (+20% по сравнению с первым кварталом 2016 года), логистического аутсорсинга – 47 млн рублей (+31%), контейнерного транзита – 33 млн рублей (рост в 5 раз), «РЖД Экспресс» – 24 млн рублей (+41%).