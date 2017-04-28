Два газовоза для KOGAS

Построит Samsung Heavy Industries

Samsung Heavy Industries (SHI) подписал контракт с Korea Gas Corporation (KOGAS) на строительство двух небольших газовозов.

Согласно контракту, стоимость которого составляет 100 млн долларов, сдача судов в эксплуатацию намечена в мае и декабре 2019 года.

По данным SHI, суда вместимостью 7 ,5 тыс. куб. м. каждый, будут задействованы на транспортировке сжиженного природного газа из портов Тхоньен и Кенсан-Намдо на остров Чеджу. Один из газовозов также сможет бункеровать суда СПГ.

Стоит отметить, что в настоящее время в портфеле заказов SHI, который оценивается в 2,3 млрд долларов, – восемь танкеров, два СПГ-танкера, одна плавучая установка по хранению и регазификации СПГ (FSRU) и одна морская добывающая платформа (FPU).