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Экспорт удобрений подешевел

22 мая 2017, 11:50 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 322

Статистика ФТС за первый квартал

Российские поставки азотных удобрений на мировой рынок по итогам первого квартала 2017 года составили 3,16 млн тонн. Это на 5% больше, чем в январе-марте 2016 года.  Вместе с тем, в стоимостном выражении их экспорт сократился на 3% — до 573,2 млн долларов.

Экспорт калийных удобрений по сравнению с показателем первого квартала прошлого года упал на 29,5% — до 2,18 млн тонн. Доходы от экспорта калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизились на 43,2% и составили 398 млн долларов.

Смешанных удобрений в январе-марте этого года отгрузили 2,72 млн тонн — на 21,5% больше, чем годом ранее. В то же время, в денежном выражении экспорт смешанных удобрений уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% — до 693,1 млн долларов.

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